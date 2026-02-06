Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 6 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 6 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Según se informó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 8 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara