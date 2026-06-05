Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

