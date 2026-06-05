Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto