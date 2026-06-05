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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 5 de junio informa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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