Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 5 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

