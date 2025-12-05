Viernes, 05 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 5 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 5 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 7 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

