Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 30 de enero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

