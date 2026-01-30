Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 30 de enero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún