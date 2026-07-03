Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 3 de julio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

