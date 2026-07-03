Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 3 de julio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey