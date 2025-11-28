Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 28 de noviembre prevé que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga