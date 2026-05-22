Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 22 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

