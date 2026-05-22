Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 22 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Martes 26 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala