Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 21 de noviembre informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Sábado 22 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21