Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 20 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Jueves 26 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 27 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

