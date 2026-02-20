Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 20 de febrero prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

