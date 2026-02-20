Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 20 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 20 de febrero prevé que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá