Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 2 de enero anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

