Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 2 de enero anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 4 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19