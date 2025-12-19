Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 19 de diciembre informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque