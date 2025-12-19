Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 19 de diciembre informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

