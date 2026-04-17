Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 17 de abril prevé que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 19 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan