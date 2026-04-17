Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 17 de abril prevé que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 19 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

