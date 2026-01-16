Viernes, 16 de Enero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 16 de enero anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 17 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 21 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

