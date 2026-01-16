Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 16 de enero anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 17 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 21 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

