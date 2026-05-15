Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 15 de mayo determina que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá