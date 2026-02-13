Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 13 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

