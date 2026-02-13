Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 13 de febrero informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Domingo 15 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala