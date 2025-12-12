Viernes, 12 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 12 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

