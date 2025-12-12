Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 12 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

