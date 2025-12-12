Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 12 de diciembre informa que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Chapala