Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 1 de mayo determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

