Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 1 de mayo determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Cancún