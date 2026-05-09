Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 9 de mayo anticipa que estará con nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Jueves 14 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

