Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 9 de mayo anticipa que estará con nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Jueves 14 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan