Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 7 de marzo determina que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

