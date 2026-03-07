Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 7 de marzo determina que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Viernes 13 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque