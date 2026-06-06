Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 6 de junio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Zapopan