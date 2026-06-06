Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 6 de junio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

