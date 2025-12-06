Sábado, 06 de Diciembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 6 de diciembre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

