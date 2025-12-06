Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 6 de diciembre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tonalá