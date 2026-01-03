Sábado, 03 de Enero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 3 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 4 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

  Clima en Puerto Vallarta
  Clima

