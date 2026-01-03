Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 3 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 3 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.Domingo 4 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 9 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos