Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 29 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 4 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

