Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 29 de noviembre determina que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Lunes 1 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 4 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara