Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 28 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Lunes 30 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

