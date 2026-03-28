Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 28 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 74% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Lunes 30 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Chapala