Sábado, 28 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 28 de febrero prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones