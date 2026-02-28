Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 28 de febrero prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

