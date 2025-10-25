Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 25 de octubre determina que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga