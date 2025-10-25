Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 25 de octubre determina que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 34% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

