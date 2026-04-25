Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 25 de abril prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Viernes 1 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

