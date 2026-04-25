Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 25 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 25 de abril prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Viernes 1 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla