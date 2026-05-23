Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 23 de mayo informa que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Domingo 24 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 26 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 29 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto