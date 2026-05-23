Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 23 de mayo informa que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 24 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en El Salto

