Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 22 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 23 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 25 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

