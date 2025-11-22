Sábado, 22 de Noviembre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 22 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 23 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 25 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

