Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto