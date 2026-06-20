Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 20 de junio informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

