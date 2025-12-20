Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey