Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

