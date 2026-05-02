Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 2 de mayo determina que estará con algo de nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Jueves 7 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey