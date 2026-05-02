Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 2 de mayo determina que estará con algo de nubes con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

