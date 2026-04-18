Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 18 de abril informa que estará con nubes dispersas con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Domingo 19 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque