Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 18 de abril informa que estará con nubes dispersas con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 19 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

