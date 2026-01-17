Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 17 de enero informa que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

