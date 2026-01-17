Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 17 de enero informa que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 25% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 19 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Sábado 24 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque