Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 16 de mayo prevé que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Jueves 21 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Mazamitla