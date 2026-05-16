Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 16 de mayo prevé que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Jueves 21 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

