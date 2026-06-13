Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 13 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá