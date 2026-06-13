Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 13 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

