Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 7 de enero determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

