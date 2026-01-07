Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 7 de enero determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Martes 13 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara