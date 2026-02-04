Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 4 de febrero informa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

