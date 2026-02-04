Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 4 de febrero informa que estará con algo de nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se establece, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en El Salto