Miércoles, 31 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones