Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

