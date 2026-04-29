Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 29 de abril determina que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga