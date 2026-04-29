Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 29 de abril determina que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

