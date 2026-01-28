Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 28 de enero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

