Miércoles, 28 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 28 de enero prevé que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en El Salto

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones