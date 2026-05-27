Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 27 de mayo informa que estará con muy nuboso con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

