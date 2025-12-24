Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 24 de diciembre determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

