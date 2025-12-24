Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 24 de diciembre determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Mazamitla