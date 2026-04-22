Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 22 de abril informa que estará con nubes dispersas con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Guadalajara