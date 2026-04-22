Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 22 de abril informa que estará con nubes dispersas con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

