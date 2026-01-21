Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 21 de enero informa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Jueves 22 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Domingo 25 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 26 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque