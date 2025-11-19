Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 19 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 20 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Sábado 22 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

