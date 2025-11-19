Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 19 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Jueves 20 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Sábado 22 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey