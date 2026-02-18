Miércoles, 18 de Febrero 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 18 de febrero informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

