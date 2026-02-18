Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 18 de febrero informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún