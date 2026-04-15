Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 15 de abril anticipa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

