Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 15 de abril anticipa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en El Salto