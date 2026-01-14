Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 14 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se establece, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 20 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 21 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga